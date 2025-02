Napolipiu.com - Di Natale: «A Napoli non mi volevano. A Palermo Marino mi mise centravanti e…»

Di: «Anon mi. Amie.»">Intervistato da Ivan Zazzaroni per il Corriere dello Sport, Antonio Diripercorre la sua carriera, tra aneddoti di vita e scelte calcistiche che lo hanno reso una leggenda dell’Udinese e della Serie A.Le origini e l’inizio nel calcio«Sono nato nel quartiere Tribunali a, ma dopo il terremoto ci siamo trasferiti a Pomigliano. A casa non navigavamo nell’oro: mio padre era carpentiere, e quando non andavo a scuola mi portava con sé al cantiere. Ho fatto il muratore, la “cardarella”, mi facevano verniciare. Ma non era cosa. Il calcio era l’unico modo per uscire da lì. Dopo un provino, Silvano Bini mi segnalò all’Empoli».L’avventura in Toscana non fu subito semplice: «Dopo quattro mesi scappai e tornai a, mi mancava tutto.