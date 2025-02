Juventusnews24.com - Di Gregorio mette guantoni e piede sui tre punti di Como. Decisivo come Kolo Muani nella vittoria della Juventus: quei numeri lo confermano

Leggi su Juventusnews24.com

di Carlo PranzoniDi2-1. Igara giocata al Sinigaglia dal portiere bianconeroNon c’è solo la doppietta dinel 2-1, che ha portato i bianconeri ad ottenere due vittorie consecutive in campionato per la prima volta da novembre. Fondamentali anche le parate di Michele Di, che in più di un’occasione con i suoi interventi ha salvato il risultato, consentendo a Madama di ottenere tresporchi e fondamentali per la rincorsa ad un posto in Champions. A conferma di ciò ci sono iforniti da Sofascore sulla sua partita.L’estremo difensore juventino è stato protagonista di ben 4 parate dentro l’area, di cui due miracolose su Nico Paz: quella nel primo tempo quando si tuffa sul diagonale diretto all’angolino e la seconda, a inizio ripresa, quando con il piedone ha respinto il tentativo a botta sicura dell’ex Real, pronto già ad esultare.