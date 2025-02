Juventusnews24.com - Di Gregorio esaltato da Sorrentino: «La prestazione di Como è stata di altissimo livello. Dico questo sul portiere»

Leggi su Juventusnews24.com

di Redazione JuventusNews24Di, parla l’ex: le dichiarazioni in esclusiva a Juventusnews24.com. Le sue paroleIn esclusiva per Juventusnews24, Stefanoha parlato anche di Di. Il commento sulladelbianconero a.DI– «Quando ilè il migliore in campo vuol dire che c’è qualcosa che non va. Ladi ieri di Didi. Ildella Juventus dev’essere decisivo come lui lo è stato ieri. Le pressioni che hai nella squadra bianconera al Monza non ce l’hai: con tutto il rispetto per il club brianzolo se sbagli alla Juventus è un altro discorso».L’INTERVISTA COMPLETA DIIN ESCLUSIVA A JUVENTUSNEWS24Leggi su Juventusnews24.com