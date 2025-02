Anteprima24.it - Detenuto 37enne trovato morto in cella: disposta autopsia

Tempo di lettura: < 1 minutoSarebbe statonella suanel carcere di Bellizzi Irpino e quando gli Agenti di Polizia Penitenziaria sono intervenuti per ilnon c’era nulla da fare.Una vera e propria tragedia quella che si è consumata nel penitenziario del capoluogo irpino, già da mesi sotto pressione per continui disordini e aggressione di vario genere.Il fatto nella serata di venerdì 7 febbraio. L’episodio ha richiesto l’immediato intervento dell’Autorità Giudiziaria per avviare le indagini e chiarire le cause del decesso. Un malore improvviso pare abbia stroncato la vita dell’uomo originario di Napoli.Inutili i soccorsi dei sanitari, per ilnon c’è stato nulla da fare. Aperta un’indagine da parte della Procura di Avellino che ha disposto sul corpo dell’esame medico legale.