Ilrestodelcarlino.it - Depotenziate le detrazioni da bonus edilizi

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Con riferimento alle spese sostenute per gli interventi di ristrutturazione e manutenzione straordinaria, (anche ordinaria ma solo sulle parti comuni) vengono previste due aliquote di detrazione: 50% se l'intervento viene realizzato sull'abitazione principale e 36% per le altre unità abitative diverse. Per abitazione principale si intende quella in cui il contribuente o i suoi familiari hanno la residenza. Si sottolinea il fatto che la detrazione del 50% può essere usufruita solo se la spesa viene sostenuta dal proprietario o dal titolare di un diritto reale di godimento (es. usufruttario) ma non anche dall'inquilino e dal familiare convivente. Il limite di spesa di € 96.000 su cui applicare la detrazione rimane invariata rispetto al passato, indipendentemente dalla qualifica dell'unità abitativa oggetto dell'intervento.