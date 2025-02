Lanazione.it - Deposito Eni, timori per l’ambiente. “C’è il rischio di acqua contaminata, nei fossi quella usata per il rogo”

Firenze, 8 febbraio 2025 – Potrebbe esserci un caso di contaminazione ambientale collegata al disastro nelEni di via Erbosa a Calenzano del 9 dicembre scorso. La notizia è emersa, due giorni fa, nella riunione di insediamento della Commissione consiliare speciale sulla vicenda istituita a Calenzano ed è stata comunicata ai consiglieri dal sindaco Giuseppe Carovani e dal responsabile Area Ambiente e Viabilità del Comune Nicola Tanini. In particolare, la possibilità – come illustrato nei dettagli dal dirigente del Comune – “sarebbe dovuta al fatto che le vasche di barriera idraulica, utilizzate per pomparenelle falde, sono state usate per raccogliere l’di spegnimento dell’incendio che potrebbe essere dunqueda idrocarburi e da materiali utilizzati proprio per domare le fiamme”.