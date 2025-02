Impresaitaliana.net - Dema, Ciarambino: “Governo nemico della Campania”

198 lavoratoririschiano di perdere il lavoro, il prossimo 17 febbraio ci sarà un nuovo incontro al ministero«Dopo l’incontro di oggi al Mimit quelli che erano solo timori e uscite giornalistiche mai smentite, sono una certezza: il piano industriale presentato dal Gruppo Adler percancella in un solo colpo tutti gli stabilimenti campani, ovvero Somma Vesuviana e Paolisi, azzera 198 posti di lavoro e condanna i restanti lavoratori ad accettare di essere “deportati” in altri siti».Così in una nota Valeria, Vicepresidente del Consiglio regionale e componente del Gruppo Misto.Secondo la vicepresidente si tratta di «un piano scellerato sulla pelle dei lavoratori e del tessuto produttivo campano, concepito a totale insaputa dell’istituzione regionale» e chiede con urgenza una risposta dalla politica regionale e dalle forze sociali.