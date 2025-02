Ilrestodelcarlino.it - Degrado, le ’Zone Rosse‘. Foglio di via ai molesti: "Niente caccia all’uomo"

"Ho firmato questo provvedimento sperimentale che entrerà in vigore da lunedì fino al 30 aprile. Chiamarla zona rossa non è un termine appropriato perché, in realtà, si tratta di misure da tempo previste per cercare di far fronte a fenomeni di atteggiamentio di disturbo e violenza gratuita che determinano un pericolo per la sicurezza pubblica". Alla prefetta Maria Rita Cocciufa il compito di illustrare la nuova ordinanza che vieta, in alcune zone del nostro comune. L’area interessata: zona stazione storica (via Eritrea, via Cesana, Via Ceva, via Monsignor Leone Tondelli, via Don Alai, piazzale Marconi, viale IV Novembre, via Turri, via Chiesi, via Gobetti, via Pirondi, via Ruscelloni, via Giovanni Vecchi, Piazza Domenica Secchi, via Sani, via Paradisi, via Carlo Ritorni, via Agostino Cagnoli, Piazzale Europa, viale Ramazzini); zona Parco del Popolo, Isolato San Rocco e quadrilatero (Parco del Popolo, via Allegri, Piazza della Vittoria, Galleria Cavour, via San Rocco, Martiri 7 Luglio, via Francesco Crispi, via Monzermone, via Spallanzani, via Nobili, via Filippo Re, Vicolo Clemente, via Secchi, via Franco Villa, via Bellaria, via Roma dall’intersezione con via Dante Alighieri fino a Piazza Duca degli Abruzzi, via Bonini, Vicolo del Brolo, Piazza Vallisneri, via della Veza); via Emilia all’Ospizio e Mirabello (da Piazza del Tricolore fino al civico 60 (cavalcavia), viale 1° maggio, giardini di Porta San Pietro (tra via dei Mille e via Emilia), via Mirabello, viale Olimpia, via Matteotti).