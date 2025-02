Lanazione.it - Deforestazione e concerie. La Lega: "Il Pd faccia vedere dove sta"

Leggi su Lanazione.it

Fra un anno entreranno in vigore le nuove regole europee contro lache impongono la tracciabilità delle matrie prime – incluse le pelli - che entrano in Europa, le quali dovranno essere munite di documenti che certifichino che la loro produzione non è avvenuta a seguito di. "Poichè molti paesi esportatori delle pelli grezze non saranno in condizione di produrre queste certificazioni ciò comporterà l’impossibilità per ledi ricorrere a tali importanti fonti di approvvigionamento le quali prenderanno altre strade, come la Cina, la Turchia e altre nazioni extra Ue, bloccando la filiera che fino ad oggi aveva garantito l’operatività delle nostre– dice la– . A giugno ci sarà la possibilità di trattare a livello europeo per tentare di far escludere le pelli grezze da questa ideologica limitazione green all’importazione.