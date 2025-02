Esports247.it - Dead by Daylight, tutti i codici promozionali per riscattare ricompense esclusive

Se siete dei nuovi giocatori dibypuò essere un ottimo modo per ottenere risorse gratuite come Bloodpoints, Shards, badge esclusivi e charm. Questi bonus vi aiuteranno a migliorare i vostri personaggi e a personalizzarli con alcuni cosmetici unici.Alcuninon hanno una data di scadenza e possono essere riscattati in qualsiasi momento, mentre altri sono disponibili solo per un periodo limitato. Inoltre, se giocate su Nintendo Switch, potreste avere accesso ad alcuniesclusivi. Ecco l’elenco completo:attivi dibyHAPPYSNAKEYEAR2025 – 666.888 Bloodpoints, 888 Iridescent Shards e Snake Head badgeLUCKYBP2025 – 168.888 BloodpointsROLLD20 – D20 keychain charmIFLOOKSCOULDCHILL – Selezione di cosmetici Frosty Eyes per i killerREDDIT1MIL – 8-Bit Crow badgeLETSROLL – Hand-Painted Dwight charmWARRIORPUPPERS – Warrior Puppers charmDBD per badge e charm PrideInaspettatamente (ma neanche troppo di questi tempi), sono arrivate anche le personalizzazioni a tema LGBTQ+.