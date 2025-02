Inter-news.it - De Sciglio elogia Esposito: «Ha doti e mezzi, ci dà grande mano»

Leggi su Inter-news.it

Deha parlato di Sebastianonel post partita tra Empoli e Milan. Il difensore ha speso belle parole sul prestito Inter.CRESCITA – L’Empoli ha perso contro il Milan per 2-0 al Castellani, nonostante un clamoroso palo preso nel secondo tempo da Lorenzo Colombo. Nel post partita, ai canali di DAZN, ha parlato Mattia De. L’ex terzino della Juventus e dello stesso Milan, ha risposto alla domanda sulla crescita di Sebastiano. Questo il suo intervento: «Seba haconsapevolezza delle suoie dei suoi, sta facendo un ottimo percorso di crescita qui ad Empoli, ci dà una. Correa, lotta su ogni pallone. Insomma, si da un gran da fare per aiutare la squadra, ma vale per tutti».è ancora un giocatore di proprietà dell’Inter, anche se l’Empoli potrebbe riscattarlo a fine stagione per circa cinque milioni di euro.