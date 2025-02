Bergamonews.it - De Ketelaere illuminante, Retegui incontenibile. Ederson e De Roon si divertono

Verona-Atalanta 0-5, le pagelleRui Patricio 6.5 – Il voto se lo guadagna con il colpo di reni sull’incornata di Daniliuc. Evita di complicare il pomeriggio. Nel finale evita il gol incassato e si porta a casa il clean sheet.Posch 7 – Parte in sordina, poi prende coraggio e fiducia. Coglie un palo da cui nasce lo 0-4, sfiora anche la gioia personale. Solido esordio da titolare.Hien 7 – Fare a sportellate col connazionale Sarr lo carica. Non gli concede mai spazio centralmente.Djimsiti 7 – Si inventa anche l’assist per lo 0-2, oltre a tutto il resto. E pure mezz’ora di riposo che male non fa.(59? Toloi ng)Cuadrado 7 – Crea sempre superiorità numerica: prezioso e soprattutto unico.7.5 – Ara il campo e cambia passo a suo piacimento, incastonando la gemma del gol in un pomeriggio tanto per cambiare dominante.