Dante per bambini e Dante con i papi | doppio appuntamento con i volumi di Massimo Seriacopi

Firenze, 8 febbraio 2025 - Il Professor, dantista di fama internazionale, presenta due nuovi lavori dedicati al Sommo Poeta in altrettanti incontri fissati a Firenze. Venerdì 14 febbraio alle 17,30, nella Libreria Gioberti, sarà svelato “L’inferno diAlighieri per", con testo inglese a fronte” (Edizioni Setteponti), un volume realizzato insieme a Franco Marucci ed Enrico Guerrini che riassume in versi i canti dell’Inferno, proponendoli a un pubblico di giovanissimi. Il testo è corredato dalla traduzione in inglese curata da Marucci e dai disegni dal vivo di Guerrini che, durante la presentazione, mostrerà ai presenti la creazione estemporanea delle illustrazioni. Il secondosi terrà sabato 15 febbraio alle ore 17 nella Casa della Poesia, in Via Ser Ventura Monachi 20, doveapprofondirà il tema “e i: i dannati e i salvati” (Edizioni Libreria Salvemini).