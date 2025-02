Lanazione.it - D’ambra aderisce al Gruppo Misto

FOLLONICARiccardo(foto), consigliere comunale, unico eletto nella lista ’Prima Follonica’, esce dalla maggioranza ed entra nel. Una decisione inattesa per ildi Governo che si trova adesso a fare i conti con una persona esterna anche se il sostegno non dovrebbe mancare. Secondo le indiscrezioni sembra infatti chenon sia del tutto soddisfatto di come sta andando la consiliatura e il Governo di Buoncristiani. Ci sarebbero infatti degli aspetti che rispecchiano la linea dell’Amministrazione come ea stato detto durante la campagna elettorale Cosa accadrà adesso? E’ ancora complicato fare delle previsioni. Pare certo che la decisione didi uscire dalla maggioranza potrebbe avere qualche riflesso anche in giunta. Eleonora Goti, assessora al sociale, nominata in quota "Prima Follonica", perde di fatto il suo braccio operativo in consiglio e anche quella "copertura" politica che di solito è necessaria per agire nel Governo della città.