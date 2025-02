Dilei.it - Dalla strada al palco, le pagelle della finale: Ricciarelli generosa (7), Bianca riprende Nek (6)

Guaccero e Nek hanno presentato una nuova puntata dialin prima serata su Rai Uno. Si trattava dell’episodiodell’edizione che ne ha decretato anche il vincitore. In questa festa delle feste, come è stata definita da Nek, 12 artisti in gara si sono esibiti nuovamente sultrasmissione televisiva, provando a ottenere più punticoncorrenza per scalare la classificadello show televisivo e portare a casa 10.000 euro in gettoni d’oro.Tra coloro che hanno espresso il loro giudizio sulle performance in gara, anche tre giurati d’eccezione: Massimo Lopez, Ema Stokholma e Luca Argentero.Katia. Voto: 7Il 7 febbraio 2025 è andata in onda ladial, con la conduzione diGuaccero e Nek. Una serata ricca di sorprese in cui ogni artista in gara è stato accompagnatopresenza di un ospite speciale.