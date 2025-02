Anteprima24.it - “Dalla strada al palco”, la sannita Selma si aggiudica il talent di RaiUno

Tempo di lettura: < 1 minutoEzzine, giovane cantante di origini marocchine residente a San Giorgio del Sannio, trionfa nelshow “al” andato in onda questa sera su.La 20enne ha conquistato pubblico e giuria con la sua straordinaria interpretazione di ‘Lady Marmalade’ di Christina Aguilera, cantata in duetto con l’artista irpina Big Mama, dimostrando una padronanza vocale e una presenza scenica fuori dal comune.“Se dovessi vincere, dedicherei la vittoria alla mia famiglia a cui voglio bene” aveva detto ad inizio puntata la giovanissima cantante. La quarta edizione della trasmissione condotta da Nek e Bianca Giaccero ha visto trionfare l’artistacon 841 punti, al secondo posto Jonny e Manuel con 831 punti, chiude il podio Frenci con 814. Come si ricorderà, durante il suo percorso nel programma Raiha ottenuto il punteggio record di 870 punti in una singola puntata.