Tvplay.it - Dal Milan al Napoli, Conceicao spiazzato: sorride Conte

Leggi su Tvplay.it

In casa, dopo la vittoria di Empoli, bisogna segnalare una novità di calciomercato che riguarda anche ildi.Da pochi minuti ildi Sergioha ottenuto un successo davvero importante. I rossoneri, infatti, hanno sconfitto allo Stadio Castellani l’Empoli di Roberto D’Aversa per 2-0.Dalal(Ansa Foto) tvplay.itTuttavia, soprattutto nel primo tempo, ilha dovuto soffrire un bel po’, vedi anche l’incrocio dei pali colpito da Colombo. Mentre nella seconda frazione di gara, dopo le espulsioni di Tomori e Marianucci, i rossoneri hanno portato a casa i tre punti con i gol siglati da Rafael Leao ed il nuovo arrivato Gimenez.Con questo successo, di fatto, ilha risposto alla vittoria di ieri della Juve a Como nella lotta per staccare il pass per l’edizione dell’anno prossimo della Champions League.