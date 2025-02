Ilrestodelcarlino.it - Dal Giappone per la cura dell’artrosi

Una delegazione arrivata dalin visita all’ Ospedale di Sassuolo. Questo è avvenuto nei giorni scorsi, quando la struttura di via Ruini ha accolto una delegazione proveniente dalla ‘Seikagaku Corporation’, un’aziendase produttrice specializzata in dispositivi medici. E’ l’alba di una cooperazione che promette svolte e innovazioni nell’ambito della. La visita segna infatti l’inizio della collaborazione per uno studio scientifico nell’ambito della terapia infiltrativa sull’artrosi di spalla e ginocchio insieme agli ortopedici in forza all’ospedale cittadino che, grazie al Professor Giuseppe Porcellini, primario dell’Ortopedia, è stato selezionato assieme a soli altri quattro centri in Italia per questo importante studio internazionale. La collaborazione consolida il ruolo di primo piano dell’Ospedale di Sassuolo e certifica l’eccellenza di un reparto all’avanguardia presso il quale, da qualche mese, è anche in funzione un nuovissimo ‘navigatore robotico’ Cori, arrivato nelle sale operatorie della struttura sassolese anche grazie ad una donazione di tre nomi importanti del tessuto industriale del Distretto Ceramico ovvero Modula, Florim e Kerakoll.