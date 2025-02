Linkiesta.it - Dal Gastronomika Festival 2024 è nato un paper

Leggi su Linkiesta.it

È ufficialmente in cantiere la prossima edizione deldi, il primo think tank per i protagonisti dell’enogastronomia italiana under 40 che analizza i cambiamenti, coglie gli spunti e individua i valori attorno a cui si ritrovano. Questi giovani stanno rivoluzionando il concetto di cucina e ne stanno costruendo uno nuovo, con al centro la sostenibilità degli ingredienti e del lavoro, con l’etica applicata a un mondo che ne era privo, e soprattutto con l’idea del rispetto totale della materia prima, di loro stessi e della loro possibilità di vivere, prima ancora che di lavorare.Da ormai tre anni a questa parte il nostroè un momento di riflessione collettiva per capire come ristrutturare il settore e come rivalutare queste professioni alla luce del cambiamento del sistema produttivo, etico e organizzativo nel quale operano.