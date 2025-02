Agrigentonotizie.it - Dal Bangladesh a Lampedusa pagando fino a 11 mila euro: fermati 2 fratelli che organizzavano i viaggi della speranza

Leggi su Agrigentonotizie.it

dala 11. Un’associazione a delinquere ben radicata che ha portato, per il momento, al fermo di 2bengalesi: uno dei due avrebbe diretto e promosso un’associazione per delinquere organizzando, in maniera seriale e.