Da Santa Marinella un messaggio di pace | Ricordiamo le Foibe e speriamo per la fine delle guerre

, 8 febbraio 2025- “Oggi celebriamo gli italiani morti per mano principalmente dei partigiani jugoslavi, la cui responsabilità storica ricade sul regime jugoslavo di allora, ma che vide partecipi anche movimenti e bande terroristiche serbe e croate di ispirazione nazionalista, monarchica e di estrema destra. Migliaia di persone di etnia italiana uccisi e gettati nei crepacci più profondi in Istria, Venezia Giulia e Dalmazia, sia durante la guerra che nell’immediato dopo guerra”. Così il sindaco Pietro Tidei.“E’ stato scelto il 10 febbraio. E per un paradosso della storia lo facciamo il giorno in cui nel 1947 fu firmato il trattato di Parigi in cui l’Italia cedeva definitivamente alla Repubblica Socialista Federale di Jugoslavia, l’Istria, Quarnaro, e la Dalmazia.