Da Gucci al Super Bowl, quante ne sai sulle notizie della settimana? FAI IL QUIZ

Dramma per la famiglia Rovagnati, fondatrice dell'azienda di salumi. Lo scorso 5 febbraio è precipitato durante la fase di decollo un elicottero, causando la morte dei due piloti e di Lorenzo Rovagnati, 41 anni, uno degli eredi del colosso alimentare. Tra le cronache estere, una sparatoria avvenuta all’interno di un centro di formazione per adulti in Svezia avrebbe provocato 11 vittime, compreso l’aggressore, un uomo di 35 anni. Dopo gli Stati Uniti, un altro paese ha annunciato il ritiro dall'Organizzazione MondialeSanità. Intanto qualcuno immagina il futuroStriscia di Gaza una volta cessati i bombardamenti, accendendo non poche polemiche. Allarme inquinamento in Italia, con Legambiente che ha messo in fila le città maglia nera. Nel nuovo report "Mal'Aria di città 2025", si rileva che rispetto ai nuovi target europei al 2030 la situazione è ancora più critica: sarebbe fuorilegge il 71% delle città per il Pm10 e il 45% per l'No2 (biossido di azoto).