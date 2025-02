Lanazione.it - "Da Cna un aiuto a chi apre un’attività"

Il calzolaio che aveva aperto a San Casciano, chiude dopo neppure un mese. Lo dice il consigliere di minoranza, Benedetta Venezia. "Purtroppo sono venuta a sapere che tale negozio non ha avuto il tempo di fare il trasloco che già sta chiudendo. Il motivo è che mancavano i requisiti richiesti dalla normativa per svolgere tale attività". Venezia spiega di aver "rappresentato un dato di fatto che mi è stato comunicato dallo stesso artigiano che poi nei social ha negato e poi ha riconfermato". La vicenda è stata ripresa dalla Cna. Che ribadisce quanto sia cruciale affidarsi a professionisti esperti per avviare un’impresa con sicurezza e nel rispetto delle normative. "Avviareè un passo significativo e complesso – dichiara Veronica Cei (nella foto), presidente di Cna Chianti – ed è fondamentale rivolgersi a chi, come le associazioni di categoria, può fornire un supporto esperto e qualificato.