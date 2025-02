.com - Da Bronzetti-Cocciaretto a Tsitsipas-Bellucci: orari dei match di oggi e dove vederli

(Adnkronos) – Giornata ricca di impegni per gli italiani del tennis., venerdì 7 febbraio, è tempo di quarti di finale nei tornei di Rotterdam, Dallas e Cluj. Ci sarà l’attesodi Mattiacontro Stefanos, ma anche il derby tra Luciaed Elisabettanel Wta 250 di Cluj-Napoca. A Dallas, Matteo Arnaldi sfiderà invece Jaume Munar. Grande attenzione per il derby tutto azzurro tra Elisabettae Lucia, in campo nel Wta 250 di Cluj-Napoca non prima delle 18. Questo il programma di giornata in Romania: Potapova-Seidel (non prima delle 17)(a seguire) Il Wta 250 di Cluj-Napoca sarà trasmesso in diretta su SuperTennis HD e Sky Sport Tennis (203), ma anche in streaming su supertennis.tv, SuperTennix, SkyGo e NOW.