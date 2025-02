Lapresse.it - Csm, consiglieri laici centrodestra: “Richiesta pratica incompatibilità Lo Voi”

di areadel Consiglio superiore della magistratura, Isabella Bertolini, Claudia Eccher, Daniela Bianchini, Felice Giuffrè ed Enrico Aimi, hanno presentato “di aperturaai fini dell’avvio di un procedimento perambientale-funzionale e trasmissione degli atti alla Procura generale per la valutazione di eventuali illeciti disciplinari nei confronti di Francesco Lo Voi, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma”. Lo riporta una nota. “Diversi organi d’informazione, nei giorni scorsi, hanno ripreso degli stralci dell’ultima audizione davanti al Copasir del dottor Alfredo Mantovano, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio.Secondo quanto riportato, l’ufficio giudiziario guidato dal dottor Lo Voi ha consegnato, nell’ambito della chiusura indagini di un procedimento penale per rivelazione a carico di alcuni giornalisti, una informativa redatta dal Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (Dis) con classifica di segretezza ‘Riservato’, poi pubblicata integralmente sul quotidiano dove i predetti lavorano”, sottolineano.