Fanpage.it - Critics Choice Awards 2025, tutti i vincitori: Demi Moore e Zoe Saldaña migliori attrici, Anora è il film dell’anno

Wicked, Emilia Pérez e The Substance hanno trionfato con tre vittorie ciascuno ai, che si sono tenuti venerdì sera. Tuttavia, è statoa vincere il premio per il miglioralla cerimonia di quest'anno., protagonista e non protagonista:(che ha scalzato la grande assente Karla Sofia Gascon) e Zoe