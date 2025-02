Critics Choice Awards 2025 | tutti i vincitori Anora è il miglior film!

Leggi su Cinefilos.it

è il!Wicked, Emilia Pérez e The Substance hanno trionfato con tre vittorie a testa ai 30°annuali di venerdì sera. Tuttavia, è statoa vincere il premio per ilalla cerimonia di quest’anno.L’uscita Neon è entrata in gara con sette nomination, tra cuie attrice per Mikey Madison eregista e sceneggiatura originale per Sean Baker. Ma alla fine,se n’è andata con l’ambito premio per il, e niente di più.Nel frattempo, il regista di Wicked Jon M. Chu, che non è stato nominato nella categoriaregista degli Academy, ha battuto diversi candidati all’Oscar per vincere il premio comeregista ai