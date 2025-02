Universalmovies.it - Critics Choice Awards 2025 | Anora guida la lista dei vincitori

Gli annualihanno incoronato il film indipendentecome Miglior Film dell’anno. Ecco tutti i.La TheAssociation (CCA) questa notte hanno assegnati iin occasione di una cerimonia di premiazione che si è tenuta al Barker Hangar di Santa Monica, con Chelsea Handler insignita come presentatrice.NominationCome sempre forti indicatori per l’assegnazione degli Oscars, i premi assegnati questa notte hanno sceltocome Miglior Film dell’Anno; il film indipendente diretto da Sean Baker ha però ha per strada altre sei nomination, tra cui quella per la Miglior Regia, andata a sorpresa a Jon M. Chu per Wicked (snobbato agli Oscars). La pellicola di Baker, dopo la Palma d’Oro a Cannes, ha messo così a segno un nuovo importante riconoscimento in vista della serata più importante dell’anno, il prossimo 3 marzo.