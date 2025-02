Juventusnews24.com - Cristante Juve, l’agente allo scoperto: «I bianconeri lo volevano, ma è mancata una cosa». Poi la rivelazione su Frattesi: il suo annuncio

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24del giocatore: iil centrocampista della Roma. PoisuIl procuratore Giuseppe Riso ha parlato in un’intervista a La Repubblica, commentando così la situazione di Bryane Davide, entrambi in orbita calciomercato. Eccoha detto sui due giocatori.LE PAROLE – «Sostituto? Avrei provato a portarlo in nerazzurro. Su di lui c’erano sia lasia l’Inter, ma entrambe avrebbero dovuto fare cessioni che alla fine non hanno fatto. Una buona notizia per la Roma, che può contare su un senatore, un potenziale capitano, un uomo di personalità ed esperienza. Almeno fino a giugno. Roma-discorso chiuso? Difficile dirlo. Giugno è lontano e nel calcio le cose cambiano in fretta».