Crisi degli infermieri in Italia, stipendi bassi e stress allontanano i giovani

Negli ultimi anni, l’interesse deieuropei verso le professioni sanitarie è crollato, in particolare per quelle mediche estiche. Si tratta di una branca molto interessante, ambita, dove però le persone non sono messe nelle giuste condizioni per poterla svolgere. Infatti, sempre meno ragazzi vedono in questi percorsi un futuro sostenibile, scoraggiati da turni infiniti eche non coprono neanche l’affitto.Unache abbraccia per intero il personale sanitario, ma la professionestica, in particolare, sta vivendo un’agonia lenta ma inesorabile, fotografata dal rapporto “What do we know about young people’s interest in health careers?”. Il documento raccoglie dati tra il 2018 e il 2022 e tenta di individuare soluzioni per arrestare l’emorragia di personale che sta dissanguando la sanità pubblica.