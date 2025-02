Sport.quotidiano.net - Cremonese, contro il Suditirol in casa la ripartenza è d'obbligo. Le probabili formazioni e dove vedere la partita

Cremona – Rialzarsi dalla brutta caduta patita a Salerno e cercare di rosicchiare qualche punto allo Spezia sono gli obiettivi fondamentali che ladeve raggiungere in questa delicata sfida interna con il Sudtirol. La formazione altoatesina sta tentando di risalire la china e si appresta a giocare allo “Zini” ben decisa a raccogliere punti. In questo momento i biancorossi sono usciti dalla zona retrocessione diretta e si trovano nei play out, ma la salvezza diretta dista solo due lunghezze. Per questo la squadra dell’esperto Castori vuole continuare nella sua politica dei piccoli passi per riuscire ad allontanarsi dalla parte calda della classifica. Un intento che la formazione di Stroppa non deve assolutamente concedere. Al contrario i grigiorossi devono offrire una risposta importante e convincente dopo la brutta battuta a vuoto indella Salernitana, facendodi poter coltivare ancora sogni di gloria sino al termine della stagione.