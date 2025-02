Quotidiano.net - Cpi Alta tensione Usa-Ue

Leggi su Quotidiano.net

Non c’è pace per la Corte Penale Internazionale dell’Aja. Da arbitro supremo nelle grandi controversie internazionali a imputato, costretto a subire le ire del presidente Trump. La comunità internazionale è spaccata, con l’Italia che, a causa del caso Al-Masri e forse anche per ragioni di opportunità atlantiche, si sfila dal coro di critiche. L’IRA DELLA CASA BIANCA Due giorni fa, il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha firmato l’ennesimo ordine esecutivo. Questa volta ha preso di mira la Corte Penale Internazionale dell’Aja, il principale tribunale internazionale per i crimini di guerra e contro l’umanità infliggendo sanzioni. In concreto, il provvedimento vieta l’ingresso negli Stati Uniti ai funzionari, dipendenti e agenti della Cpi, nonché ai loro familiari più stretti e a chiunque abbia collaborato con la Corte nelle sue indagini.