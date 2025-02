Lanazione.it - Cp Grosseto, arriva il Monza. Obiettivo evitare i playout

HOCKEY Per il Circolo Pattinatoriinizia stasera alle 20,45, in via Mercurio, un ciclo di partite decisivo per le sorti della stagione. Fino a sabato 8 marzo i ragazzi di Massimo Mariotti disputeranno cinque incontri, che possono permettere di andare anche oltre ad una semplice salvezza. Ilavrà a disposizione tre gare casalinghe (, Sarzana Valdagno) e le trasferte a Viareggio e Sandrigo, per migliorare il suo score personale, che dopo 17 giornate parla di 20 punti e di un ottavo posto. In sostanza il calendario, nei prossimi 28 giorni, mette di fronte a Saavedra e compagni le due formazioni che li procedono al sesto e settimo posto e tre delle delle sei che seguono. Si parte con il duello contro l’ambizioso, un quintetto che sta disputando una stagione sopra le righe, con 24 punti, quattro in più dei grossetani, grazie a un organico giovane che sta rispettando le previsioni della vigilia.