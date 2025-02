Fanpage.it - Cos’è questa storia dei 300 letti di ospedale comprati dalla Lombardia per 222mila euro e mai usati

Nel 2020, in piena pandemia, la centrale acquisti di Regioneha comprato da un'azienda Indiana quasi 300dache però, non essendo a norma, non sono mai stati utilizzati e da 3 anni sono abbandonati nell'di Como. Nel 2023 il Tribunale di Milano ha sancito che la ditta produttrice avrebbe dovuto rimborsare la Regione e riprendersi la merce, ma a due annisentenza nulla è cambiato.