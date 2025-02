Fanpage.it - Cos’è il melanoceto, il “diavolo nero” emerso dagli abissi di Tenerife: le rarissime immagini

Leggi su Fanpage.it

Un fotografo naturalista ha filmato unnei pressi della superficie dell'Oceano Atlantico, non distante dalla costa di(Canarie). Si tratta di un documento straordinario, dato che il "" vive neglie solo in pochissimi hanno avuto la fortuna di vederne un esemplare in vita.