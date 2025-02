Ilfoglio.it - Cosa pensano gli economisti di Trump

Leggi su Ilfoglio.it

Donaldnon ama il dissenso. Le sue scelte per i posti chiave dell’amministrazione sono cadute su persone che percepite come allineate al suo verbo. Dato che la prevalenza della criterio di fe. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti