Quotidiano.net - Cosa c’è di vero sul collasso della Corrente del Golfo

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 8 febbraio 2025 – Il rischio non è imminente e, soprattutto, non riguarda ladel, bensì la circolazione meridionale dell’Atlantico (AMOC): un sistema di correnti marine responsabile del trasporto di calore verso l’Europa. Ladel, infatti, è “unaprincipalmente guidata dai venti nella superficie oceanica, si trova vicino alla costa orientale degli Stati Uniti. Quindi può fermarsi solo interrompendo il vento o modificando la rotazione terrestre” spiega Henk Dijkstra, professore di Oceanografia dinamica al Dipartimento di Fisica dell’Università di Utrecht (Paesi Bassi). È lui uno degli autori dello studio pubblicato sulla rivista Science Advances all’inizio del 2024, riguardo all’eventualedell’AMOC nel giro dei prossimi 100 anni. Rallentamento e punti di non ritorno Lo studio condotto dal team olandese mostra quali sarebbero le conseguenze di un arresto dell’AMOC in Europa, prima fra tutte le temperature più basse di 10-15 gradi rispetto all’era preindustriale.