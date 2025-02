Ilrestodelcarlino.it - Corso per imparare ad usare il cellulare

Il Comune organizza dei corsi gratuiti perad utilizzare meglio il, con il supporto degli operatori dello Sportello digitale facile. L’iniziativa è dedicata alle persone mature e a coloro che hanno scarsa dimestichezza con il digitale. I corsi si tengono nel salone del Museo della Marineria, in via Armellini sul porto canale. Oggi, dalle 10 a mezzogiorno, gli esperti indicheranno come navigare in sicurezza con il, come impostare il Pin e password efficaci, oltre ad altre pratiche. Per informazioni e prenotazioni gli interessati possono telefonare ai numeri 0547 79109 e 0547 79189 in orario d’ufficio.