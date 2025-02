Liberoquotidiano.it - Corruzione elettorale e tentata estorsione: bomba sul Pd, le accuse al ras piemontese

Ancora guai giudiziari per il Partito democratico: dopo l'arresto di Nicola Salvati, tesoriere in Campania, per associazione per delinquere finalizzata all'immigrazione clandestina; e dopo la richiesta di rinvio a giudizio, per voto di scambio politico-mafioso, per l'ex senatore Antonino Papania, un altro peso massimo del Nazareno rischia di finire sotto processo. Parliamo di Salvatore Gallo, ras delle tessere in Piemonte e regista dell'associazione IdeaTo, terza gamba del Pd a Torino. La Procura ha chiuso le indagini contestandogli peculato,e traffico di influenze illecite nell'ambito di una maxi inchiesta sulle infiltrazioni della 'ndrangheta calabrese al Nord. Gallo (che avrà comunque modo di difendersi e di replicare alle ricostruzioni degli inquirenti) avrebbe minacciato ritorsioni lavorative nei confronti di un dipendente della società Sitalfa (controllata dalla Sitaf, concessionaria dell'autostrada Torino-Bardonecchia), in corsa per la IV circoscrizione nel 2021, affinché facesse campagnaanche per la candidata sostenuta da IdeaTo, pur essendo a lui lontana sia politicamente sia personalmente.