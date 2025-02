Inter-news.it - Correa, novità da Appiano Gentile. Inter-Fiorentina nel mirino – Sky

Leggi su Inter-news.it

Buone notizie per Simone Inzaghi in vista della sfida contro ladi lunedì 10 febbraio: Joaquinè vicino al rientro in gruppo e potrebbe essere a disposizione per il match di San Siro. Durante l’allenamento odierno assente, invece, Federico Dimarco. Di seguito la notizia riportata da Sky Sport.RIENTRO – Joaquin, fermo da alcune settimane a causa di un problema muscolare, sta completando il recupero e già da domani potrebbe tornare ad allenarsi con il resto della squadra.non è mai riuscito a trovare continuità con la maglia dell’, complice una serie di infortuni che ne hanno condizionato il rendimento in questa stagione. Il suo rientro potrebbe rappresentare un’opzione in più per Inzaghi, soprattutto in un periodo in cui la squadra è chiamata a reagire dopo la pesante sconfitta per 3-0 subita proprio contro lanel match di recupero di giovedì scorso.