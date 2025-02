Ilgiorno.it - Corpo a corpo. L’arte entra in carcere. Spazio alla speranza

Una collettiva di arte contemporanea all’interno della Casa Circondariale Bassone di Como. È il progetto nato dcollaborazione tra Como Arte Ets e la direzione della struttura penitenziaria, sfociato in "", la mostra che sarà aperta al pubblico e visitabile su prenotazione fino a fine marzo. "L’obiettivo della Fondazione – spiega Paola Re di Como Arte – è stato innanzitutto il coinvolgimento dei detenuti con un ruolo attivo nell’iniziativa, sia da un punto di vista artistico, sia come accompagnatori dei futuri visitatori agli spazi detentivi". Grazie al lavoro condotto con la direzione, gli educatori e la Polizia Penitenziaria, la mostra curata da Giovanni Berera ha preso forma, "rappresentando un importante seme die di fiducia in un luogo di certo non comune, ma che appartiene ed è anzi parte fondamentale della sua città".