Cormano, arnesi da scasso e targhe nell’auto rubata

Nel bagagliaio c’eranofalse,rubate, un piede di porco, un piccone e una mazza: ecco quanto hanno trovato (nella foto) gli agenti della polizia locale di, nei giorni scorsi, all’interno di un’autovettura Alfa Romeo posteggiata in un parcheggio pubblico del territorio cittadino. La segnalazione di questo veicolo sospetto è partita dai residenti, che hanno così chiamato il comando dei vigili di via dei Giovi, facendo partire subito i primi accertamenti: ebbene, per prima cosa, si trattava di un’autoa Como. Per seconda, dopo averla aperta, sono stati scoperti non solo gli “da“ ma anche una serie di, che hanno portato gli agenti cormanesi ad altri approfondimenti. "All’interno dell’Alfa Romeo, lerubate erano tutte appartenenti a veicoli Alfa Romeo della zona di Bollate – precisa il comandante della polizia locale di, Marco Falconelli –.