Corea del Nord e Russia sempre più vicine: al via collaborazione per costruire droni in serie

Il partenariato strategico tradelinizia a scoprirsidi più. Dopo l’invio di soldatini al fronte, poi ritirati a seguito di ingenti perdite, la Nazione di Kim Jong-Un ha ottenuto finalmente il suo guadagno. Secondo l’emittente televisiva giapponese Nhk, sembrerebbe che da quest’anno Pyongyang inizierà a produrrein, proprio grazie all’aiuto di Mosca. La, infatti, dovrebbe fornire assistenza tecnica alladel, al fine di permettere al Paese di migliorare il proprio arsenale bellico. Unache fa crescere una certa preoccupazione nei Paesi confinanti e soprattutto in quelli che già in passato non hanno avuto buoni rapporti con il regimeno Questa operazione sarebbe parte degli accordi, siglati lo scorso 6 novembre 2024, secondo cui è previsto l’impegno delle due Nazioni al fine di fornire immediata assistenza militare nel caso in cui uno dei due dovesse subire un attacco armato da parte di un terzo Stato.