Nerdpool.it - Coppa eFootball Italia, al via la terza edizione

Leggi su Nerdpool.it

Latorna per lacon eventi in-game esclusivi e una nuova divisione mobile. I giocatorini avranno la possibilità di competere fino al 13 febbraio, sfidandosi su PlayStation e dispositivi mobili per scalare le classifiche e ottenere il titolo di campione 2025.Al termine della fase in-game, i migliori trentadue giocatori della divisione console avanzeranno al Round 4, mentre i migliori quattro giocatori della divisione mobile accederanno direttamente alla fase finale.Nel Round 4, i trentadue migliori giocatori console si affronteranno in un sistema a doppia eliminazione. Solo quattro di loro avanzeranno alla fase finale, dove si uniranno ai quattro finalisti della divisione mobile. Qui, gli otto migliori giocatori si sfideranno in incontri diretti per conquistare il titolo di campione della2025.