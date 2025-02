Bergamonews.it - Controlli in stazione e in via Paglia, ritrovati abbandonati 38 grammi di droga

Leggi su Bergamonews.it

Bergamo. Proseguono istraordinari delle forze dell’ordine nel capoluogo. Nel pomeriggio di lunedì 3 e di venerdì 7 febbraio sono stati attuati due servizi specifici, coordinati dalla Questura di Bergamo, che hanno visto il coinvolgimento di operatori della Polizia di Stato, dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia Locale, queste ultime due con le loro unità cinofile.L’obiettivo è contrastare episodi di criminalità nelle aree considerate sensibili: piazzale Alpini, Malpensata, viaAutolinee, ferroviaria e Teb.Il fiuto dei cani ha permesso di elevare 8 sanzioni amministrative per detenzione ai fini personali di hashish o marijuana per un totale di 18. Altri 38disono poi stati sequestrati a carico di ignoti perché trovatio in altri nascondigli.