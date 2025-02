Puntomagazine.it - Controlli a Giugliano: identificate 100 persone

: 64 i veicoli verificati e contestate otto violazioni al codice della strada. Obiettivo la zona di Via CarrafielloNella giornata di ieri, la Polizia di Stato ha effettuato un controllo straordinario del territorio ain Campania.In particolare, gli agenti del Commissariato di– Villaricca, con la collaborazione del Reparto Prevenzione Crimine Campania, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio in prossimità di un campo rom ain Campania nei pressi di via Carrafiello.Nel corso dell'attività sono state100, controllati 64 veicoli e contestate 8 violazioni del Codice della Strada.