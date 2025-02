Ilrestodelcarlino.it - "Contro la Lube sfruttiamo il fattore campo"

Sta giocando meno, rispetto ad altri momenti del campionato. A oggi però il cambio italiano da schierare in caso di bisogno per la prossima stagione è lui. "Anche se non so nulla sul futuro, per me esiste solo il presente". Parla così Jacopo Massari, alla vigilia della sfida a Civitanova Marche di domani di cui è uno dei tanti ex. Una sfida fondamentale per la classifica della Valsa Group, una graduatoria che ha come opportunità massima il settimo posto ma che potrebbe anche far sprofondare De Cecco e soci al nono posto, tre squadre nel fazzoletto di due punti. "Sono quattro partite quelle che ci mancano – racconta Massari – e sappiamo che ogni sfida sarà fondamentale per la griglia dei play off". A cominciare dal delicatissimo matchla? "Sì, partiamo da questa sfida alla squadra che ha appena vinto la Coppa Italia e che oggi è la più in forma del campionato.