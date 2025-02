Ilrestodelcarlino.it - Contratti di locazione, conduttori, locatori e immobili: tutto quello che c'è da sapere

Posso concordare liberamente con il conduttore la durata di un contratto dicommerciale? L’articolo 27 della legge 392/78 (c.d. dell’equo canone) prevede espressamente che la durata di un tale contratto non possa essere inferiore a sei anni, tacitamente rinnovabili. Se le parti concordano per una durata inferiore a sei anni opera un congegno di sostituzione automatica della clausola nulla, con la previsione legale, ovvero sei anni tacitamente rinovabili come previsto dal comma 4 del suddetto articolo; ciò significa che il contratto rimane valido, ma per la durata prevista dalla legge. Solo in un caso la legge ammette che la durata del contratto possa essere inferiore ad anni sei: l’art. 27 comma 5 prevede che sia legittima una durata inferiore ai sei anni qualora l'attività da esercitare nell'immobile abbia, per sua natura, carattere transitorio (ad esempio i c.