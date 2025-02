Ilrestodelcarlino.it - Contrasto all’inquinamento: "Entro il 2030 gas ridotti del 40%"

Il piano energetico sviluppato dall’amministrazione comunale di Cesena ha portato nel corso di questi anni ad abbattere del 18,6% le emissioni di anidride carbonica in atmosfera. A certificarlo è il rapporto di monitoraggio delle azioni messe in campo attraverso i Piano di azione per l’energia sostenibile e il clima, approvato nel 2019, a cura di Energia per la Città, società in house del Comune di Cesena. Se sul territorio i consumi sono stati abbattuti del 18,6%, in riferimento all’ambito pubblico (trasporti, gas metano, energia elettrica e teleriscaldamento) le azioni e le politiche intraprese hanno garantito una riduzione di Co2 pari a 1.838 tonnellate contribuendo al calo delle emissioni totali di Co2 del 33% rispetto al 2012. "Grazie a interventi strutturali realizzati su scuole, palestre, impianti sportivi, sedi di quartiere e su tutti gli altri edifici comunali – rimarca l’assessore alla Sostenibilità ambientale Andrea Bertani (nella foto) – e favoriti da ulteriori azioni e progettualità avviate sul territorio, nel corso di questi anni i nostri uffici, d’intesa con Energie per la città, hanno lavorato alacremente per ridurre le emissioni di gas climalteranti.