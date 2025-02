Ilnapolista.it - Conte: «Leggo che sono arrabbiato, cazzate. Il Napoli deve crescere in toto: serve un centro sportivo che crei senso d’appartenenza»

Il tecnico delAntonioterrà dalle 14:30 la conferenza stampa alla vigilia del match di domani, domenica 9 febbraio, contro l’Udinese.: «L’essenza della mia presenza qui è il lavoro, penso a questo»Di seguito le parole del tecnico in conferenza a Castel Volturno:Su quella battuta del ristorante da 100 euro.«Non capisco perché si debba ricamare sulla battuta dei 100 euro per essere additato come un allenatore che chiede, pretende. Trovo che sia una domanda antipatica. Quello che penso dopo 7 mesi di lavoro è quello di fare ciò che ho già fatto in passato: portare comunque il club a, questo è il mio obiettivo. Siccome il passato sta lì ed è chiaro nonostante qualcuno non voglia vederlo, va ricordato che dovunque io sia passato il club è cresciuto. Come dicono gli All Blacks: lascia la maglia che hai trovato in una forma migliore.